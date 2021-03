Fiorello (5) Una volta poteva essere divertente, la seconda diventa noioso. L'imitazione di Lauro vestito di piume nere stufa. Fiore puoi fare di più.

Greta Zuccoli (7) Finalmente una giovane che non si vergogna di esserlo. Il mini abito rosso di pailettes, accompagnato da un plateau vertiginoso, è azzeccatissimo.

Elodie (9) Non sbaglia un colpo. Una sirena in Versace nel primo look. Il lungo vestito color corallo sembra cucitole addosso e il fisico mozzafiato di Elodie viene esaltato al massimo. Spacco vertiginoso, come lei. Come secondo outfit sceglie un mini abito color argento con una lunga coda di cavallo che ricorda lo stile di Ariana Grande: una cavallerizza rock da perdere il fiato. Con il terzo vestito va forse un po' troppo oltre: il mega cuore rosso di tulle che indossa fa un po' troppo effetto confettone.

Orietta Berti (7) Orietta nazionale, alla sua 12esima volta a Sanremo, si presenta come una Venere botticelliana con tanto di conchiglie sul decoltè. Con qualche richiamo alla Sirenetta.

Sanremo 2021, pagelle seconda serata: Fiorello "Lauro" (6) monotono, i palloncini simbolo della pandemia (9)

Bugo (4) Le brutte intenzioni e la maleducazione di chiunque abbia disegnato l'abito di Bugo: un completo bicolore tra il cachi e il vinaccia. Peggio dell'abito solo le stonature.

Laura Pausini (6) Ma cos'è questa mania del mantello? Non solo Achille Lauro e Fiorello, adesso anche Laura si presenta con una cappa ricoperto di strass argentati. Tutta Valentino Act collezione prêt-à-porter. Va bene che è la regina della musica italiana, ma poteva evitare.

Gaia (8) L'ex ragazza di Amici veste Salvatore Ferragamo. Elegante e sensuale. Indossa un top in pura seta finissima bianco sporco, con collo a lupetto e delle lunghe frange sui polsi. A completare il tutto ci sono dei pantaloni a zampa con inserti di georgette negli spacchi. Promossa a pieni voti.

Malika Ayane (8) Il completo di Giorgio Armani che sfoggia sul palco è di una classe disarmante. Tuta pantaloni in velluto e cappa di rete. Azzeccata anche la pettinatura. Una lezione di stile.

Achille Lauro (7) Un David Bowie versione Rapunzel. Treccia lunga rossa (c'è chi ci legge un omaggio a Mina) e completo impeccabile Gucci con stivaletto. Tutti cercano di imitarlo, ma di Lauro ce n'è uno.

Ultimo aggiornamento: 4 Marzo, 08:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA