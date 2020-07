Sanremo 2021, ecco le date. Torna la coppia Amadeus-Fiorello

Squadra che vince, non si cambia. Un paradigma che vale anche per la prossima edizione del festival di Sanremo. A condurre l'edizione 2021 tornerà la coppia formata da Amadeus e Fiorello, che lo scorso anno aveva fatto registrare da record. Ad annunciarlo, il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, durante la presentazione dei palinsesti Rai.

Rai, nuovi palinsesti: Clerici condurrà The Voice Senior, Sanremo con Amadeus e Fiorello. Sorpresa De Filippi

Sanremo 2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus - ha detto Coletta - persona misurata, garbata, ma anche grande intrattenitore, che ha fatto un gran lavoro di selezione delle canzoni. Insieme a lui ci sarà il grande Fiorello. Sarà un Sanremo che riaprirà la nostra normalità: viva Sanremo»

Amadeus pronto al bis: «A Sanremo 2021 porterò più canzoni in gara»



LE DATE

Se la squadra alla conduzione sarà la stessa, il cambiamento è invece previsto per le date del festival. Salini ha infatti annunciato che il prossimo Sanremo non si terrà a febbraio, ma è stato programmato dal 2 al 6 marzo nella speranza che per quella data si possa fare «con la formula tradizionale». Rispondendo a chi chiedeva se Rai stesse approntando per il festival un 'piano b' di convivenza con Covid, Coletta ha detto: «Sanremo piano b non è Sanremo. Per questo abbiamo deciso di differire il festival da febbraio al 2-6 marzo, proprio perché speriamo per quella data di poterlo fare in formula tradizionale. Dopodiché stiamo pensando anche ad altre soluzioni ma crediamo che Sanremo debba essere Sanremo»



