Mentre impazza il toto-nomi, e a poche ore dall'annuncio della lista, che sarà svelata stasera da Amadeus nel corso dello speciale di Sanremo Giovani su Rai1, in diretta da Sanremo (ore 21.30), la rosa dei 26 papabili Big in gara al Festival 2021 comincia a sfoltirsi. Le prime esclusioni fanno già discutere. Sono quelle di Morgan e di Leo Gassmann, il vincitore delle Nuove Proposte del 2020. Entrambi hanno affidato ai social il proprio rammarico, seppur con toni diversi. Acidi quelli di Morgan, protagonista dell'ultima edizione, complice la chiacchierata lite in diretta con Bugo (il video è stato il più visto dagli italiani su YouTube nel 2020, con 17 milioni di clic).

L'ex giudice di X Factor ha sparato a zero su Amadeus e i suoi collaboratori dopo aver ricevuto dal conduttore la notizia della sua esclusione («Un pacco di Natale», l'ha definita): «Goliardica la motivazione annessa ufficiosamente, scelta artistica, che scatena ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzitutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate», ha tuonato Morgan, che pure era stato voluto da Amadeus tra i componenti della giuria televisiva di Sanremo Giovani, e questa sera tornerà a sedere dietro al bancone insieme a Beatrice Venezi, Piero Pelù e Luca Barbarossa, scegliendo insieme alla stessa commissione e al pubblico da casa i 6 che - tra i 10 finalisti - parteciperanno al Festival tra le Nuove Proposte (diventeranno 8 con i 2 di AreaSanremo).

Tanti i romani in corsa: Wrongonyou gareggia con Lezioni di volo (vero nome Marco Zitelli, 30 anni), Le Larve di Jacopo Castagna con Musicaeroplano (27 anni, figlio d'arte: suo padre è il direttore di doppiaggio Anton Giulio e sua madre, Ilaria Stagni, ha prestato la voce a Winona Ryder, Scarlett Johansson e Uma Thurman - Jacopo in passato doppiò serie Disney e cartoni), Simone Avincola con Goal! (32 anni, lo lanciò nel 2014 Fiorello con la sua Edicola Fiore) e i Folcast del 28enne Daniele Folcarelli con Scopriti. Oltre a loro ci sono Merlot con Sette volte, Greta Zuccoli con Ogni cosa sa di te (già corista di Diodato), Gaudiano con Polvere da sparo, I Desideri con Lo stesso cielo, Hu con Occhi Niagara e Shorty con Regina.

L'anno scorso a quest'ora sognava un posto tra le Nuove Proposte anche Leo Gassmann, che poi a Sanremo trionfò con la sua Vai bene così. Escluso dalla lista dei 26 Big, ora sui social commenta: «Non ci sarò. Non nascondo che mi avrebbe fatto piacere esserci». Negli ultimi cinque anni solo Lele, dopo aver vinto nel 2017 tra le Nuove Proposte, non era stato poi promosso nella categoria principale, a differenza di Gabbani, Ultimo, Mahmood, Einar. Anche Michele Bravi fa sapere sui social di non essere della partita: «Una nota che non vuole essere polemica».



Il cantante, che a luglio ha patteggiato a un anno e 6 mesi di pena per omicidio stradale in riferimento all'incidente che lo coinvolse nel 2018 e nel quale morì una donna (pena sospesa perché incensurato), il 29 gennaio pubblicherà l'album La geografia del buio. Sarebbero invece dentro con certezza, secondo i beninformati, Orietta Berti e gli Extraliscio, Noemi (brano di Mahmood), Renga (pezzo supportato da Amadeus), Fede, la vincitrice di Amici Gaia, Colapesce-Dimartino. Ma chissà che Amadeus stasera non sorprenda con qualche autentica, coraggiosa, novità.

