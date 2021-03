Sanremo 2021, la strana coppia di ballerini sul palco con gli Extraliscio: padre e figlia, lui ha 80 anni

A Sanremo 2021 questa sera sul palco con gli Extraliscio una coppia di ballerini formata da padre e figlia: Bruno (80 anni) e Monia Malpassi.



Bruno Malpassi è un maestro di balli tradizionali romagnoli, fondatore e presidente del Gruppo Folk Italiano alla Casadei. Da anni porta la tradizione Romagnola in giro per l’Italia e all’estero, preparando nuovi ballerini affinché la tradizione romagnola non vada perduta. Nel 2019 ha ricevuto il “Premio del folklore” da Giuseppe Conte. È tra i protagonisti del film di Elisabetta Sgarbi “Extraliscio – Punk da balera” (che è stato presentato in anteprima a settembre 2020 alla Mostra del Cinema di Venezia, in questi giorni viene presentato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, è candidato ai Nastri D’Argento e arriverà al cinema distribuito come evento da Nexo Digital nella primavera/estate 2021).

