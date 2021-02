Sanremo 2021, le anticipazioni di Amadeus a Domenica In. Al Bano, Elettra Lamborghini e Rocco Casalino i super ospiti di Mara Venier

La 25esima puntata di “Domenica In”, in onda domani domenica 28 febbraio, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento. Amadeus si collegherà dal Teatro Ariston di Sanremo per gli ultimi aggiornamenti sulla 71esima edizione del Festival che prende il via martedì 2 marzo su Rai1.



Albano Carrisi si racconterà tra carriera e vita privata, per poi esibirsi con uno dei suoi grandi successi ‘Nel Sole’. Elettra Lamborghini, cantante e personaggio televisivo seguitissimo sui social con oltre 6 milioni e mezzo di follower, sarà protagonista di un’ampia intervista con Mara Venier, per poi esibirsi con il brano presentato a Sanremo lo scorso anno, ‘Musica e il resto scompare’.

Vincenzo De Lucia, comico e imitatore, interverrà nei panni di uno dei suoi personaggi di successo. Rocco Casalino sarà presente in studio per presentare il suo libro ‘Il Portavoce’ e parlerà del suo rapporto speciale con le donne più importanti della sua vita: la mamma e la sorella.

Come di consueto, ampia pagina dedicata alla Campagna di Vaccinazione nel nostro Paese con il prof. Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico ‘Umberto I’ di Roma; in studio anche la giornalista Giovanna Botteri mentre in collegamento dalla Florida interverrà la virologa Ilaria Capua, autrice del libro ‘Il viaggio segreto dei virus’.

La regia è di Flavia Unfer.



Ultimo aggiornamento: 16:24