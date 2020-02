Sanremo 2020, le pagelle della serata delle cover da Anastasio a Tosca.

GIURIA DEMOSCOPICA 0

Rap & trap impazzano? Per lei sono roba da ultimi posti. E se la giuria ce la facessero vedere in faccia come ai vecchi tempi?

ANASTASIO 8

Dopo Pink Floyd e De Gregori, Anastasio ha messo mano, con il suo flow maturo, ad un altro pezzo complesso, come “Spalle al muro” di Zero.



RIKI 7

“L’edera” non fa per Riki (più Ana Mena), ma i versi e i suoni che ha aggiunto a quelli resi famosi da Nilla Pizzi sono un pasticciaccio brutto.



RANCORE 8

Bella la versione di “Luce” con Dardust e la Rappresentante di Lista, premiata anche dalla classifica.

GIORDANA ANGI 4

Tutti cantano Mia Martini, quasi nessuno dovrebbe farlo. La Angi ruba il tono romanesco a “La nevicata del ‘56” e la appesantisce.

ACHILLE LAURO 7

Non brilla in classifica ma il web spasima per la sua apparizione di stasera: come si concerà? Come si vestirà? O si spoglierà?

ORNELLA VANONI 7

A 85 anni si mette ancora in gioco, la sua vitalità, come quella di Rita Pavone, è ammirabile più di qualsiasi risultato raggiunto.

TOSCA 7

Tosca duetta su “Piazza grande” con la spagnola Silvia Perez Cruz e ridà senso alla parola “duetto”: al suo mentore Lucio Dalla la sua esibizione sarebbe piaciuta.

Ultimo aggiornamento: 08:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA