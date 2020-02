Sanremo2020, dall'esordio all'Ariston di Piero Pelù al ritorno diMichele Zarrillo. Ecco le pagelle della prima serata:

GIORDANA ANGI

Come mia madre 3

Son tutte belle le mamme del mondo, non son tutte belle le canzonisulle mamme. Proprio no.

FRANCESCO GABBANI

Viceversa 5

Meno filastroccoso del solito, il cantautore fischietta e passaavanti senza graffiare.

PAOLO JANNACCI

Voglio parlarti adesso 5

Nel nome del padre e della figllia, a cui il pezzo è dedicato, coneleganza e poca originalità.



