Sanremo 2020, Monica Bellucci dice no al Festival: «Io e Amadeus non siamo riusciti nel nostro fine»

Era stata annunciata come super ospite da Amadeus in conferenza stampa. E ora il colpo di scena: Monica Bellucci non ci sarà al festival di Sanremo. Attraverso il suo ufficio stampa l'attrice dichiara: «Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un'altra possibilità nel futuro».

Secondo quanto si apprende il forfait della Bellucci non sarebbe da collegare alle polemiche sul Festival di questi giorni, né a incomprensioni sul suo cachet.

Qualcuno già pensa che il suo rifiuto sia legato alle tante polemiche sul Festival sessista scoppiate in questi giorni. Prima la gaffe di Amadeus sulla fidanzata di Valentino Rossi «scelta oltre per la sua bellezza anche perché sa stare accanto a un grande uomo stando un passo indietro». Poi le polemiche sulla partecipazione del rapper mascherato Junior Cally che rischia l'espulsione per un canzone del 2017 "Strega" in cui una donna viene legata e minacciata con la testa coperta da un sacchetto. Ora una nuova tegola si abbatte sul Festival che ancora deve iniziare e sul conduttore.



