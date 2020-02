Fiorello bacchetta Giletti: «Basta polemiche, vieni a passare qualche sera con me, ti devi rilassare»

Giletti parla delle polemiche su Sanremo a Non è l'Arena e Fiorello lo bacchetta. «Giletti ti devi rilassare, questo è un Festival di canzoni, parlate di canzoni». «A Giletti piace sempre a parlare di polemiche. Ne avete parlato tanto, tantissimo», ha detto Fiorello con particolare riferimento alle puntate dedicate da Non è l’Arena alla polemica sessismo che ha coinvolto Amadeus e alla richiesta di esclusione dalla gara del rapper Junior Cally per via del testo di un suo vecchio brano. A parlare di Sanremo negli studi di Non è l’Arena erano intervenuti anche ospiti del mondo della politica e critici musicali. «Giletti, tu devi passare due o tre sere con me perché ti devi rilassare», ha concluso Fiorello.

Ultimo aggiornamento: 14:40

