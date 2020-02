Sanremo 2020, Alketa Vejsiu: «Mi piacerebbe conoscere Berlusconi. Premier albanese? Non ha ancora chiamato»

Sanremo 2020, Alketa Vejsiu si emoziona, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ricordando la sua esperienza sul palco dell'Ariston, dicendo che le piacerebbe conoscere Silvio Berlusconi e che il premier albanese non l'ha ancora chiamata per farle i complimenti. «Il premier albanese? Non mi ha ancora chiamato per farmi i complimenti - dice Alketa Vejsiu -, penso lo farà domani. In Albania c'è stata quasi una festa nazionale, mi sono veramente commossa».

La conduttrice della tv albanese dopo l'apparizione al Festival di Sanremo ha visto moltiplicarsi i suoi follower sui social:

Di quasi duemila ogni ora

. Lei, che tra i politici italiani, segue su Instagram solo Silvio Berlusconi, dice:

Lo seguo non come politico ma come imprenditore, come fondatore di Mediaset. Non l'ho mai conosciuto, ma perché non conoscerlo?

