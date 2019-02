Sanremo 2019, ironia social su Baglioni: «A fine serata avrà finito il repertorio?»

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, seconda serata. Èad aprire la puntata di questa sera. E lo fa ancora una volta cantando una delle sue canzoni. Questa volta la scelta è caduta su Noi no, brano del 1992. I fan all'Ariston sono in delirio, ma su web qualcuno storce il naso.già dai primi minuti di diretta. «Baglioni che canta una sua canzone? Non me l'aspettavo», cinguetta ironico un utente. E ancora: «A fine serata avrà finito il suo repertorio?». C'è chi commenta: «Inizia la seconda data del tour di Claudio». E infine: «Bella questa residency di Baglioni all'Ariston».Neanche a dirlo il titolo del brano cantanto da Baglioni Noi noSanremo 2019 seconda serata, si comincia.