Sanremo, scaletta terza serata. Venditti super ospite, sorpresa Vanoni

Sanremo, ecco la scaletta della terza serata. La sorpresa delle ultime ore è Ornella Vanoni. Ma domani all'Ariston per la terza serata di Sanremo ci sarà anche Antonello Venditti, che tornerà al festival - dove non è mai stato in gara - a 19 anni dall'edizione del 2000 condotta da Fabio Fazio. E ancora la coppia Raf-Umberto Tozzi e Alessandra Amoroso, Fabio Rovazzi (dopo l'esperienza al fianco di Pippo Baudo a Sanremo Giovani), Serena Rossi e Paolo Cevoli.



Signora della musica italiana, Vanoni tornerà sul palco dopo la partecipazione in gara, lo scorso anno, con Bungaro e Pacifico che le valse la standing ovation. E chissà che con 'duetti' con Virginia Raffaele, che della Vanoni ha fatto una delle sue parodie più riuscite. Superospite da Fazio, Venditti si esibì con due brani tratti dall'album Goodbye Novecento, Che tesoro che sei e Su questa nave chiamata musica. Ancora top secret, invece, le canzoni che proporrà domani in occasione dei 40 anni di Sotto il segno dei pesci, ma si parla anche di un momento musicale con l'amico Baglioni su un brano che ha fatto la storia del cantautore romano.

Raf e Tozzi, che da aprile saranno in tournée nei palasport, proporranno con ogni probabilità il singolo Come una danza e un medley dei loro successi. A Serena Rossi, protagonista della fiction di Rai1 Io sono mia, il compito di rendere omaggio a Mia Martini, in duetto con Baglioni sulle note di Almeno tu nell'universo, in quello che si annuncia come uno dei momenti più intensi del festival. Festeggia i dieci anni di carriera Alessandra Amoroso, che a Sanremo porterà Dalla tua parte, il nuovo singolo estratto dall'album 10, «dalla parte di chi si mette in gioco per i propri valori, le proprie idee, in ogni sentimento».



Spazio anche alla gara dei Big, con gli altri altri dodici artisti che non si sono esibiti nella seconda serata. Si ripete il meccanismo di voto: televoto 40%, giuria demoscopica 30% e giornalisti della sala stampa 30%. Al termine verrà stilata una classifica delle 24 canzoni in base alla media delle percentuali di voto ottenute.

