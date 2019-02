© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pronti per la serata finale di Sanremo 2019 con, edsono gli ospiti attesi questa sera. Ramazzotti torna all'Ariston a 35 anni dalla sua vittoria, nella categoria Nuove Proposte, con Terra Promessa.Il Festival è stato il trampolino di lancio per il cantautore, che si farà accompagnare, per un momento speciale del suo set, da Luis Fonsi, la star mondiale di Despacito che ha conquistato più streaming e più views nella storia. Insieme duetteranno sulle note di "Per le strade una canzone", brano contenuto nell'album Vita ce n'è, uscito a novembre.Di rigore anche l'esibizione in coppia con Claudio Baglioni su uno dei successi di Eros. Dopo la partecipazione al festival, Ramazzotti tornerà live, con un tour mondiale al via il 17 febbraio da Monaco, che arriverà in Italia il 2 marzo.Ultima grande voce femminile all'Ariston Elisa, che porterà il suo ultimo singolo "Anche fragile" e non si sottrarrà alla legge dei duetti con il padrone di casa.I 24 Campioni ripropongono il loro brano in versione originale e a decidere è un mix tra televoto (50%), sala stampa (30%) ed esperti (20%). I primi tre classificati andranno al giudizio finale per la proclamazione del vincitore.