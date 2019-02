Sanremo 2019, Mahmood vince ma il televoto lo "boccia", Baglioni: «Toglierei voto giurie»

Il record di ascolti dello scorso anno «non era facile da eguagliare, ma anche quest'anno è stato un festival dei record per Baglioni, soprattutto perché avendo realizzato manifestazione molto incentrata sulla musica, è riuscito a mantenere compatto l'ascolto, l'interesse, tra i giovani e giovanissimi». Lo ha detto il direttore di Rai1 Teresa De Santis commentando i risultati di ascolto della serata finale del festival di Sanremo. «Baglioni ha aiutato Rai1 a conquistare una sua forza e una sua indentità anche in quell'ambito», ha detto De Santis.

«Questa vittoria è una favola», dicecommentando la vittoria di Mahmood alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. La previsione più incredibile si è verificata: uno dei vincitori di Sanremo giovani ha vinto il Festival di Sanremo. Mi piacerebbe essere nei suoi panni, ricordo quando una mia canzone entrò in classifica, avevo abbandonato le speranze, mi ero riscritto ad architettura. Invece "Piccolo grande amore" era seconda. E io cominciai a girare per le strade e dicevo "lì qualcuno mi conosce". Sono emozioni grandissime». sulle polemiche che hanno seguito il ribaltamento del risultato finale - che davano Ultimo vincitore - grazie al voto delle giurie, Baglioni ammette: «Si dovrebbe tornare al televoto preponderante. Questa mescolanza di giurie rischia di essere discutibile. C'è un atteggiamento pauroso nei confronti della sala stampa, qualcuno pensa che levargli la possibilità di votare possa suscitare un ritorno orstile. Io toglierei il voto delle giurie, sono retaggi televisivi».forniti dalla Rai sono: Sala stampa (30%) Mahmood, Ultimo e Il Volo. Giuria d'onore (30%), Mahmood. Ultimo e il Volo ex-equo. Televoto (50%): Ultimo, Il Volo e Mahmood.Dopo i fischi e le contestazioni dell'Ariston, Claudio Bisio annuncia: «Sarà consegnato ail premio pubblico dell'Ariston».E' tempo di bilanci. Virginia Raffaele ringrazia i suoi due Claudii. Econfessa: «A 61 anni non credevo di arrivare qui. Non è mai stata una mia ambizione. Quando mi ha chiamato Baglioni gli ho detto: "Ma siete sicuri?". Non volevo strafare. E invece Claudio mi ha dato tranquillità. Con Virginia, la prima sera a casa sua con il pigiamone, è stata la serata più bella della mia vita, mi ha conquistato. Un piccolo rammarico ce l'ho: non essere riuscito a fare più cose insieme. Ma c'è sempre tempo»