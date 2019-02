Tutti i look della terza serata: le pagelle in diretta

di Costanza Ignazzi

Terza serata per Sanremo, e si spera avremo più emozioni dal punto di vista dei look, che finora non hanno proprio convinto. Le nostre pagelle in diretta:Apre la serata in abito bianco da Dea Greca, dimostrando (almeno quello) di cavalcare la tendenza total white. Forse il bianco non è proprio il suo colore, ma l'intenzione è buona e la perdoniamo. E soprattutto avevamo proprio voglia di metterle la sufficienza. Peccato non si possa dire lo stesso del secondo look: ok far vedere le gambe, ma l'abito in pizzo con le foglie nere a mo' di bottoni sembra a metà tra Pierrot e non si sa cosa altro.Niente, alla terza serata ancora non ci siamo. Bisio parte con una giacca di velluto con diverse texture. Ed è subito maggiordomo sui generis. Provaci ancora (o forse no).Il finto trasandato dell'ex pupillo di Mara Maionchi tocca vette inesplorate con un completo blu elettrico. Non si capisce cosa voglia significare. Non indaghiamo.Dopo il total black che già la prima sera non ci aveva convinti, Anna ci riprova con un minidress dalla fantasia sul verde non meglio precisata che, questa volta, richiama apertamente gli anni '80. Un po' troppo "sciura". Può fare di meglio.«Bella giacca, sono un po' invidioso», gli dice Bisio. E ha ragione, dovrebbe prendere spunto dal look ricercato del giovane cantante. Altro che giacche di velluto.Il total black non passa mai di moda, certo. Ma quel coprispalle di piume per qualcuno la fa sembrare un esemplare di condor, per qualcun altro un guardiano della barriera del Trono di Spade. Insomma, forse sì, si poteva evitare.Stesso abito dell'anno scorso (lo aveva riproposto in tutti i colori), stavolta è fucsia e scatta la battuta della Raffaele: «Sembri un cerino». Ma il modello è il suo e Ornella lo sa: il cerino fa tanta simpatia e - non capiamo in che modo - funziona.