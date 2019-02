di Mario Ajello

Ok, un Sanremo senza politica, come nelle intenzioni di Claudio Baglioni. Ma difficilmente il proposito sarà rispettato.Occhio, per cominciare ai Negrita. Cantano questo all’Ariston: “Per far pace con il mondo dei confini e passaporti / Dei fantasmi sulle barche e di barche senza un porto. / Come vuole un comandante a cui conviene il gioco sporco...". E il commento dei Negrita è il seguente: "Sì, potrebbe essere il leader della Lega quel comandante”.