Nemmeno il tempo di partire che il Festival di Sanremo inanella due gaffes: Virginia Raffaele inciampa nel vestito poco prima di entrare sul palco. Claudio Bisio la aiuta, ma proprio Bisio poco dopo fa anche di peggio entrando in scena a esibizione di Anna Tatangelo ("Le nostre anime di notte") ancora in corso e interrompendo gli ultimi istanti. Vistosa l'interruzione con Claudio Bisio che si stende a terra chiedendo scusa all'artista ciociara, vistosamente infastidita.Anna Tatangelo è la seconda artista in gara a esibirsi, dopo Daniele Silvestri. Ma durante la performance è accaduto qualcosa di particolare. L'emozione ha preso il sopravvento e gli occhi della cantante di Sora si sono riempiti di. Per riacquistare il controllo della voce, Anna ha fatto una pausa un po' più lunga e a quel punto è arrivato Claudio Bisio. Il conduttore, pensando che l'esibizione sia finita, entra sul palco. Ma quando Anna riprende a cantare, si accorge della gaffe e si sdraia per terra per non rubarle la scena.Alla fine della canzone, Anna Tatangelo visibilmente commossa saluta Bisio che le porge i fiori di Sanremo. E quando entra Virginia Raffaele che riprende ironicamente il collega per essere entrato in anticipo, Bisio conclude: «Soffro di horror vacui, terrore del vuoto. Ho sentito il silenzio e sono entrato».