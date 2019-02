Gaffe al Dopo Festival: Anna Foglietta inciampa su un apostrofo di troppo

Uno scivolone grammaticale che il popolo del web non ha perdonato. Anna Foglietta, conduttrice del Dopofestival di Sanremo 2019, chiamata a condurre al fianco di Rocco Papaleo e Melissa Greta Marchetto, seduta su un’altalena ha posto una serie di domande ai cantanti rendendosi protagonista di alcuni scivoloni linguistici.

La prima gaffe è stata quella con Achille Lauro a cui ha posto la domanda, trascritta su un cartello, "qual’è il tallone di Achille",ha scritto su una lavagnetta un messaggio con un errore grammaticale:

Quell’apostrofo tra “qual” ed “è” è stato condannato dai più e qualcuno ha tirato in ballo anche l’Accademia della Crusca. L’ortografia non è un optional e immediatamente le hanno fatto notare – attraverso un mare di tweet! – che si scrive “qual è”. La Foglietta ha chiesto umilmente scusa. E che non lo farà mai più. Staremo a vedere.

