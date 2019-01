Sanremo 2019, Claudio Baglioni svela i primi 12 duetti del venerdì. Ecco chi sono gli ospiti

Così Nek canterà con Neri Marcorè, Ultimo con Moro, gli Zen Circus con Brunori Sas, Francesco Renga sarà accompagnato dall'autore del suo brano, Bungaro, e da una performance dell'etoile Eleonora Abbagnato. Sanremo 2019, ovvero il direttore artistico Claudio Baglioni , svela i primi 12 duetti del venerdì sera, quando i 24 cantanti i gara potranno riproporre i loro brani con uno o più ospiti in una versione rivisitata.Così Nek canterà con, Ultimo con Moro, gli Zen Circus con Brunori Sas, Francesco Renga sarà accompagnato dall'autore del suo brano, Bungaro, e da una performance dell'etoile Eleonora Abbagnato.

E ancora: Daniele Silvestri con Manuelli Agnelli, i Boomdabash con Rocco Hunt, Anna tatangelo con Syria, Mahmood con Guè Pequeno, Paola Turci con Beppe Fiorello, Loredana Bertè con Irene Grandi, Enrco Nigiotti con Paolo Jannacci.



Ad annunciarli, oggi a Milano, a margine dell'ascolto in anteprima dei brani in gara, il direttore artistico del festival Claudio Baglioni. Il quale ha spiegato che gli altri 12 saranno annunciati a breve, perché ancora in via di definizione.

