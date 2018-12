Sanremo 2019, Baglioni svela: «Bisio, Morandi e Raffaele conduttori? Siamo in contatto»

Gianni Morandi, Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e Virginia Raffaele tra i conduttori di Sanremo? Claudio baglioni non si sbilancia: «Sono quatto nomi fantastici, magari ci potrebbero essere anche tutti. Non smentisco, perché con tutti e quattro ho intrattenuto rapporti e sono interessati a una possibile presenza. Ma io non sono sicuro neanche di me stesso. E tra le mie facoltà, c'è quella di decidere se ingombrare il palco con la mia presenza».





Da «dittatore artistico» a «dirottatore artistico», all'indomani dell'annuncio degli artisti in gara di Sanremo 2019, Baglioni conia le parole d'ordine del suo festival bis. «Bis vuol dire anche rifare e noi abbiamo cercato di rifarlo questo festival, con un'operazione di avanguardia e non di retroguardia». «Ho preso questa direzione artistica come una missione. E abbiamo cercato di fare una mostra che rispecchi la vitalità della musica italiana, da quella che si ascolta in radio a quella che si fa strada sul web a quella che si va vedere nei locali», ha sottolineato Baglioni per commentare la composizione di un cast, che vede i 24 artisti in gara rappresentare una varietà di generi e generazioni inedita e coinvolge per la prima volta molti artisti finora distanti dal festival, come Motta, Achille Lauro, Ghemon, Zen Circus, Ex Otago.



Ecco l'elenco dei 24 big in gara al prossimo festival di Sanremo con i titoli delle canzoni (nell'ordine in cui sono stati svelati durante le due serate di Sanremo Giovani).

- Paola Turci (L'ultimo ostacolo);

- Simone Cristicchi (Abbi cura di me);

- Zen Circus (L'amore è una dittatura);

- Anna Tatangelo (Le nostre anime di notte);

- Loredana Bertè (Cosa ti aspetti da me);

- Irama (La ragazza col cuore di latta);

- Ultimo (I tuoi particolari);

- Nek (Mi farò trovare pronto);

- Motta (Dov'è l'Italia);

- Il Volo (Musica che resta); - Ghemon (Rose viola);

- Federica Carta e Shade (Senza farlo apposta);

- Patty Pravo con Briga (Un pò come la vita);

- Negrita (I ragazzi stanno bene);

- Daniele Silvestri (Argento vivo);

- Ex-Otago (Solo una canzone);

- Achille Lauro (Rolls Royce);

- Arisa (Mi sento bene);

- Francesco Renga (Aspetto che torni);

- Boomdabash (Per un milione);

- Enrico Nigiotti (Nonno Hollywood);

- Nino D'Angelo e Livio Cori (Un'altra luce).

A questi vanno ad aggiungersi i due vincitori di Sanremo giovani: Einar (Centomila volte) e Mahmood (Gioventù

Bruciata).

