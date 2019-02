Arisa

Sanremo

Credo che #arisa meriti il nostro sostegno per l’esempio di forza e per l’impegno di cantare malata con la febbre elevatissima.

Rosalba sei grande. #Sanremo2019 — 🧔🏽zio Lino 👨🏽‍⚕️ (@Linus2k) 9 febbraio 2019

Bravissima #arisa con febbre alta ha cantato e ballato, ma come ha fatto? quando io ho 39, neanche al bagno vado, me la faccio addosso. #Sanremo2019 — Ale⭐ (@AleJustOne) 9 febbraio 2019

Una esibizione sotto tono quella disul palco di. "Mi sento bene", quasi un titolo profetico, non ha portato bene alla cantante ligure che si è esibita con 39° di febbre. Arisa, visibilmente in difficoltà sulle note più alte, è sembrata quasi arrendersi nel finale. L'Ariston ha capito la difficoltà della performer e le ha tributato comunque un lungo applauso. Arisa, quasi in lacrime, alla fine si è appoggiata sulla spalla di Virginia Raffaele che l'ha consolata. Sui social network tante frasi di incoraggiamento.