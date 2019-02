di Costanza Ignazzi

Inutile girarci intorno, Sanremo 2019 non brilla per i look. Cantanti abbastanza big, qualche gag mediamente riuscita, conduzione relativamente affiatata ma dal punto di vista modaiolo nessuna, ma proprio nessuna emozione. Le nostre pagelle relative ai look:Elegante e fin troppo sobria, i suoi look fanno un po' rimpiangere quelli, coloratissimi, di Michelle Hunziker nell'edizione 2018. Bianco e nero Armani privè, nero e bianco con qualche trasparenza, l'abito migliore è forse il terzo, con spacco di brillanti. Ma niente che ci faccia dire wow. Rimandata (per ora) alla seconda serata.Minidress nero slavato fatto su misura, capello blu, spalline anni '80 e gambe in vista (e che gambe, a 68 anni!). Loredana aveva fatto sapere che non avrebbe strafatto con i suoi look: è riuscita comunque a conquistare i social. Quando una ha stile, ha stile.Paola punta sul look total white (e fa bene) con una tuta pantaloni firmata Dsquared2 in stile tailleur indossato a pelle. Semplice, di tendenza e molto fine. Non vediamo l'ora di vedere i prossimi look.Completo rosso fiammante con ricami neri, top tutto in pizzo trasparente ma soprattutto dreadlocks: se voleva stupire Patty ci è riuscita, se voleva convincere un po' meno. I social si sprecano: da "Avatar" a "Predator", gliene dicono di tutti i colori. Di sicuro ci ha risvegliati dal torpore. Però Patty, a volte less is more, dobbiamo proprio dirtelo.Tutta in bianco anche lei, dalla testa ai piedi: il vestitino a portafoglio le sta bene, le maniche ampie un po' meno. Niente infamia né lode. Passiamo ad altro.Abito Dior a vita alta, scollatura profonda, plissé che tanto va di moda e tinte sul beige astratto: Giorgia sceglie un look adatto che la mette in valore e fa abbastanza la sua figura, soprattutto quando si appoggia al pianoforte per "Come vorrei". Una principessa del soul.Qualcuno a dare uno scossone a questo Sanremo moscetto ci ha provato: Federica Carta con un abito di paillettes fucsia, cinta in vita e stivaletti in pelle nera. "Mon chéri", commentano sui social, stupiti per l'abbandono dello stile casual che di solito contraddistingue la cantante, ma l'abito ha un suo senso: quello di non farci addormentare, probabilmente.Mini abito monospalla con enorme ruche, tutto total black. Forse l'intento era sembrare vintage, invece sembra solo un look già visto. E rivisto. Più volte.Anche gli uomini vogliono la loro parte, soprattutto Achille Lauro, che con il suo completobalck&white è un po' Michael Jackson, e ci sta tutto. Promosso."La mia costumista lavora con i Casamonica", scherza. E ha ragione: la giacca di paillettes è a metà tra operetta e bagni d'oro delle ville confiscate. Per fortuna poi si cambia.