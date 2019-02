Sanremo 2019, calano gli ascolti nella serata dei duetti: 46,1% di share

La serata dei duetti piace, ma non troppo. Sono stati 9.552.000, pari al 46,1% di share, gli spettatori che hanno visto ieri sera su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata all'esecuzione dei brano in gara con ospiti. L'anno scorso l'analoga serata registrò un ascolto record pari a 10.108.000 spettatori con il 51,1% di share, con 5 punti percentuali e circa 500.000 spettatori in più.La quarta serata festival guadagna comunque circa 150.000 spettatori sulla terza.Nel dettaglio, la prima parte della serata di ieri è stata seguita da 11.170.000 spettatori con il 45,49% di share mentre la seconda parte ha registrato 6.215.000 spettatori con il 48,55%. L'anno scorso il dato della quarta serata fu di 12.246.000 spettatori con il 49,1% di share nella prima parte e di 6.849.000 spettatori con il 57,4% di share.