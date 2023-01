Sangiuliano: «Dante è il fondatore del pensiero della destra italiana. I musei? Le cose belle vanno pagate»

«Il fondatore del pensiero di destra in Italia è stato Dante Alighieri: la destra ha cultura, deve solo affermarla». Lo afferma il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano intervistato da Pietro Senaldi nel corso della kermesse milanese di FdI, «Pronti, candidati al via». «Quella visione dell'umano della persona la troviamo in Dante - ha aggiunto Sangiuliano - ma anche la sua costruzione politica credo siano profondamente di destra. Ma io ritengo che non non dobbiamo sostituire l'egemonia culturale della sinistra , quella gramsciana, a un' altra egemonia, quella della destra. Dobbiamo liberare la cultura che è tale solo se è libera, se è dialettica».

Sangiuliano, le visite a sorpresa nei musei

«Sto andando a far visita a sorpresa nei musei, pagando il biglietto. La prima cosa che vedo sono i bagni....», ha aggiunto il ministro della Cultura. «Vado nei musei, a sorpresa, senza preavviso, per vedere i quadri, le opere d'arte esposte. Poi credo sia giusto verificare anche lo stato dei servizi riservati al pubblico, come i bagni».

I prezzi

«Le cose che valgono vanno pagate: se rendessimo gratuiti i musei sviliremmo il nostro patrimonio. Già - aggiunge - garantiamo un sistema di prezzi che viene incontro ai più deboli. Tutti i ragazzi europei non pagano nulla, chi ha meno di 25 anni paga due euro. Gli anziani accedono a un sistema di sconti, ma perché il miliardario americano che vuole andare a Pompei non deve pagare i 15, 20 euro del biglietto? Basta demagogia».