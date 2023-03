Samira Lui, età, la polemica a Miss Italia con Francesco Facchinetti e il fidanzato: chi è la modella di origini senegalesi ospite da De Martino

Samira Lui ospite a Stasera tutto è possibile. La modella classe '98 sarà nel comic show condotto da Stefano De Martino in onda stasera in tv, luned' 20 marzo alle 21.20 su Rai 2. Sarà “È primavera” il titolo della sesta puntata del comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Al timone del programma ritroviamo il marito di Belen Rodriguez, con i "soliti" compagni di risate: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Quest'ultimo veste stasera i panni di Maria De Filippi e Federica Sciarelli. E con loro tanti ospiti. Ma chi è Samira Lui?

Samira Lui chi è

Samira Lui è nata a Udine il 6 marzo del 1998 (ha 25 anni) da mamma italiana e papà senegalese. dopo aver conseguito il diploma come geometra si iscrive all’università dove ha avuto l’opportunità di seguire un corso di laurea incentrato sul cinema. Il suo sogno nel cassetto, infatti, è sempre stato quello di diventare un'attrice. Nel frattempo partecipa a diversi concorsi di bellezza e nel 2017 ha ottenuto anche la fascia di Miss Friuli-Venezia Giulia.

Le polemiche dopo Miss italia

In molti la ricordano, tra le altre cose, perché è stata la terza classificata a Miss Italia 2017. Durante la premiazione non mancarono le “polemiche”. Samira, infatti, in quella occasione disse di essersi sentita discriminata da Francesco Facchinetti che la indicò come «la ragazza proveniente dal Senegal».

La carriera

Durante gli anni universitari, Samira Lui ha iniziato a lavorare come hostess per avere una propria indipendenza economica. Successivamente, forte del successo ottenuto sulle passerelle, specie quello di Miss Italia, Samira ha intrapreso la carriera da modella fino ad arrivare su Rai Uno dove ha vestito i panni della Professoressa del famoso preserale di Rai 1, L’eredità, condotto da Flavio Insinna. Oltre al cinema, lo spettacolo e la televisione Samira ha anche la passione per il canto così nel 2022 è approdata in un altro programma televisivo Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti.

Vita privata e Instagram

Per quanto concerne la vita privata di Samira Lui, sappiamo che la modella è attualmente fidanzata con Luigi Punzo. Sul conto del ragazzo non si hanno molte informazioni, si sa che lavora nel settore del turismo, Luigi infatti è un luxury concierge. Il suo ruolo è quello di accogliere e di relazionarsi con gli ospiti. Così come Samira, anche Luigi è impegnato nel mondo della moda. Il concierge, infatti, ha posato anche come modello in occasione di un servizio fotografico sul mondo del wedding. I due si sono conosciuti sul set, quando entrambi lavoravano insieme come modelli per un servizio fotografico relativo al mondo del wedding. Su Instagram la modella condivide scatti del suo lavoro e anche foto di vita privata. Il suo account ufficiale, che vanta oltre 100 mila follower è @samiraluiofficial