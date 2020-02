Gf Vip, Salvo Veneziano contro tutti: «Elisa? Si preoccupi delle foto che pubblica. Signorini ambiguo»

Salvo Veneziano, squalificato dal Grande Fratello Vip 2020 per le frasi sessiste su Elisa De Panicis, si toglie qualche sassolino dalla scarpa nell'intervista rilasciata a Giada Di Miceli nel programma 'Non Succederà Più' su Radio Radio. L’ex concorrente ha raccontato la sua verità spiegando di essersi pentito di aver pronunciato frasi volgari nei confronti della sua ex coinquilna, ma ha sottolineato che lei stessa non si preoccupa delle foto che pubblica sui social.

Se Elisa si è sempre preoccupata del giudizio di suo padre, allora dovrebbe preoccuparsi anche delle foto osè che pubblica sui social network. Secondo l’ex gieffino, inoltre, il comportamento di Alfonso Signorini è sempre stato ambiguo: se in pubblico il conduttore ha condannato Salvo per le frasi pronunciate nel tugurio, nei camerini era diverso.

Veneziano ha confessato, infine, che al momento del provvedimento gli autori si erano mostrati tutti dispiaciuti con lui. «Dopo però ci hanno marciato sopra», ha affermato il siciliano.

Prima di concludere l’intervista radiofonica a 'Non Succederà Più', Salvo Veneziano ha lanciato una nuova frecciatina nei confronti di Serena Enardu e ricordato che il pubblico aveva votato per non farla entrare nella casa: «Il pubblico sovrano non conta più nulla, il problema non è lui, ma lei cerca visibilità».



Ultimo aggiornamento: 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA