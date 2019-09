© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la prima volta il leader della Legai ospite di Barbara d’Urso “” accetta la sfida della trasmissione e si sottopone al “Contro tutti”, rispondendo alle domande degli “sferati”, fra cui Asia Argento, Alba Parietti, Iva Zanicchi, Alda D'Eusanio e Idris.La prima a prendere parola è stata proprio Asia Argento, che ha ricordato quanto accaduto dopo la morte per suicidio del suo compagno, lo chef tv e scrittore Anthony Michael Bourdain: Dopo il suicidio del mio compagno lei mi ha messo alla berlina contro milioni di persone sui social – ha spiegato l’attrice - Mi ha offerto una camomilla perché le avevo scritto un insulto: 14 persone della mia famiglia sono state uccise nei campi di concentramento, e quando lei si prende gioco della la Festa della Liberazione mi arrabbio. E poi come può perdere tempo con un’attrice?».Salvini ha ricordato il post: «Cos’aveva scritto? – ha chiesto - Salvini merd*. Le sembra nomale dire questo a un ministro? La mia mamma e il mio papà mi hanno dato un’educazione diversa». Dopo uno scambio di battute conclude «Amici come prima», ma ad Asia non basta: «Amici come prima… Mai stati amici. Lei ha le claque e io sto ancora aspettando la camomilla. E’ un bellissimo fanciullo… Comunque non si può niente contro di lei. Io non porto rancore». E il leader della Lega ha chiuso la querelle con un “Le porterò la camomilla...”.