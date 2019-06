Salvini-Gruber, lite in tv: «Mi avete dato del razzista». Lei: «Le devo togliere l'audio?»

Botta e risposta in diretta su Otto e mezzo tra Lilli Gruber e Matteo Salvini. Il ministro, che si trovava in collegamento, non ha gradito la domanda della conduttrice che chiedeva le tempistiche di un incontro tra lui e il leader dei 5 Stelle: “Di Maio chiede a gran voce un vertice, lo sta snobbando? Oppure la campagna elettorale le ruiba tutto il tempo?”. A quel punto il titolare del Viminale ha sbottato: “Ancora con questa storia, non funziona Gruber. Ci hanno provato per mesi a darmi del razzista, del fascista, del troglodita. Anche in questa trasmissione”. A quel punto la giornalista lo ha interrotto: “Non mi costringa a toglierle l’audio. In questa trasmissione non abbiamo mai dato epiteti”.

Ieri sera la Gruber voleva togliermi l’audio... 😊 Rivedete ed ascoltate, in modalità zen.



🔴 LIVE 👉 https://t.co/W7GPy08vux pic.twitter.com/Lt3VKZdofk — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 6 giugno 2019

