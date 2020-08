Sallusti, dichiarazione d'amore in diretta a Io e te: «Mi hai cambiato la vita». Diaco commosso

Alessandro Sallusti a Io e Te, arriva una dichiarazione d'amore in diretta: «Mi hai cambiato la vita». Diaco commosso. Oggi, il direttore del quotidiano Il Giornale è stato ospite nel salotto di Rai1 e si è raccontato a 360 gradi, tra carriera e vita privata. Ma durante l'intervista, un videomessaggio coglie di sorpresa il giornalista.

«Da quattro anni condividiamo la vita insieme, grazie per avermi dato una famiglia. Mi hai cambiato la vita». Le toccanti parole sono della compagna di Sallusti, Patrizia Groppelli, opinionista di Pomeriggio 5. Diaco commenta: «Una vera e propria dichiarazione d'amore». E Sallusti risponde: «È reciproca. La vita con lei è bella. Ci siamo incontrati in maniera rocambolesca quando entrambi avevamo problemi con i rispettivi partner. Abbiamo iniziato a frequentarci, la prima fuga d'amore in Puglia».

Sallusti poi parla del rapporto con il padre: «È stato un uomo severo, ho avuto un rapporto irrisolto con lui finché poi non si è ammalato. Ero il secondogenito e fui mandato all'istituto tecnico, mentre mio fratello maggiore al liceo. Ma io già sognavo di fare il giornalista».

