Sabrina Salerno, la reunion fa sognare i fan: «Che bello rivederti»

di Silvia Natella

Cosa è rimasto degli anni '80? Parafrasando una nota canzone affiora tutta la nostalgia per quegli anni vissuti ballando musica elettronica in aderentissimi leggins e top dalle spalline pronunciate. E guardando l'ultimo post dila mente va subito a quel decennio. L'icona sexy del periodo ha pubblicato suuna foto in compagnia diIl cantante del tormentone estivo People from Ibiza si mostra in occhiali da sole e capelli bianchi. «Che bello rivederti», è la didascalia che accompagna il post. Sabrina Salerno è stata una grande protagonista della musica e della commedia all'italiana. In una recente intervista ha dichiarato che all'epoca le star femminili erano "nude, crude e vere". «Oggi, invece, sono aiutate da photoshop: ai nostri tempi non c'era».Sandy Marton è divenuto famoso soprattutto nel genere della musica disco. Vive prevalentemente nell'isola divicino alla spiaggia di Ses Salines ed è qui che i due si sono ritrovati.