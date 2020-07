Sabrina Salerno furiosa a La Vita in Diretta Estate: «Ma ti uccido io...». Andrea Delogu reagisce così

Sabrina Salerno ospite a La vita in diretta estate, su Rai1, si è raccontata ad Andrea Delogu, tra carriera e vita privata. Poi un argomento l'ha fatta infervorare.

Si parla dell'eterno tormentone Siamo donne, cantato con Jo Squillo. «Quando mi proposero quella canzone - racconta Sabrina Salerno - mi sembrava scontata, invece è ancora molto attuale. Bisogna ripetere in continuazione che le donne non vanno giudicate dall'aspetto. Come quando - s'infervora - dicono che se indossi una minigonna e ti violentano, te la sei cercata. Ma ti uccido io...».

Andrea Delogu sottolinea come il valore di una donna non dovrebbe essere dato dai centimetri dei indumenti indossati. Sabrina Salerno conclude così: «Non necessariamente una donna appariscente o bella si sente accettata. È un percorso, neanche tanto facile, perché la bellezza è qualcosa che viene dalla serenità, viene da dentro. La bellezza è carattere».

