Le lancette dell’orologio spesso sembrano volare, ma per alcuni invece il tempo non passa mai. È il caso di Sabrina Salerno, splendida icona dei mitici anni ‘80, che ieri ha coronato il sogno di tutti gli ex teen-ager pronti ad ammirarla sul palco e magari incontrarla finalmente da vicino.

Sabrina Salerno e l'amore con Enrico Monti: «Nessuno avrebbe scommesso su di noi, 30 anni dopo siamo ancora felici»

A realizzare il desiderio dei ragazzi di allora, oggi tranquilli e diligenti padri e madri di famiglia, è stato il parco a tema marino Zoomarine, situato alle porte della Capitale, che ha fortemente voluto l’entusiasmante show musicale. Ad accogliere la cantante di “Boys, boys, boys” è stato il direttore generale Alex Mata, accompagnato da un volto noto del parco ovvero: Amato Scarpellino, ex concorrente del talent tv “Amici” e cantante, che ha presentato l’esplosiva Salerno, tra l’invidia dei fan di sesso maschile.

La show girl, capelli sciolti sulle spalle, curve mozzafiato, look da vera pantera nera, ha mandato in delirio il pubblico presente allo Stadio dei Pinnipedi. Platea sold out per il medley dal vivo che ha scatenato la cantante, sulla scena con due ballerini, in una escalation di successi intonati all’unisono dagli ammiratori: «Immagino siate pronti per ballare con me - chiede la showgirl - anche se un pò vi invidio a vedervi così in costume, perchè con questo caldo mi fate venire voglia di fare un tuffo in queste fantastiche piscine». Poche parole, seguite da applausi e gridolini, ed eccola pronta a partire con tutta la sua grinta, l’ energia e sensualità, sulle note di “My Chico” e “Sexy Girl”, mentre sul maxi schermo scorrono le immagini dei videoclip dei brani che l’hanno resa così popolare. il ritmo della musica dance conquista e coinvolge anche i giovanissimi che non perdono l’occasione di riprendere la perfomance con il loro smartphone e postare una raffica di video sui social, senza dimenticare le richieste dei papà che, almeno per una volta, decidono di imitare i figli e si mettono in fila per il meet and greet pur di assicurarsi una foto ricordo o un selfie con il loro idolo.