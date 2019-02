Sabrina Ferilli vittima di stalking, indagato un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da circa cinque anni l'attrice Sabrina Ferilli notava stupita quell'uomo non più giovane. Partecipava a tutti gli eventi pubblici a cui lei prendeva parte. Sembrava una presenza costante, ma innocua. Invece, negli ultimi mesi quello sconosciuto era diventato una figura costante e assillante.La aspettava sotto casa, la seguiva: un'ossessione. Poi, sono cominciati ad arrivare lettere e regali e quell'uomo di circa 60 anni è apparso anche davanti agli studi televisivi, dove l'attrice lavora, e sul set. La tormentava, la spaventava con le sue attenzioni assillanti e non gradite. È a questo punto che la Ferilli ha cominciato ad avere paura, soprattutto per l'insistenza e quella forma di ossessione che lo sconosciuto mostrava. Si è sentita spiata, perseguitata. Così, un paio di settimane fa, la Sabrina nazionale ha deciso di presentarsi in procura per sporgere denuncia. Ha messo nero su bianco tutti i fatti, ha raccontato di come si sentisse minacciata, intimorita.Due giorni fa è stata chiamata dalla pm Daniela Cento e ha identificato in fotografia il suo persecutore. L'uomo è stato iscritto sul registro degli indagati per stalking. Ora, il procuratore aggiunto Maria Monteleone, che coordina il gruppo di magistrati che si occupa di reati contro le donne, potrebbe prendere provvedimenti in tempi stretti.