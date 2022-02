Rovazzi parla a Holland-Spider Man di Orietta Berti, delirio social: «In che metaverso siamo??»

«Spiderman sente parlare di Orietta Berti va oltre ogni immaginazione della Marvel». Social impazziti per l’accoppiata SpiderMan - Orietta Berti. A dare il via a commenti e battute su Twitter, l’incontro a Roma tra Fabio Rovazzi e Tom Holland l’attore inglese che interpreta Peter Parker/SpiderMan. I due in un ristorante vista Colosseo, condividono le ultime fatiche. Holland racconta dei tour per promuovere gli ultimi film, Spider-Man prima e Uncharted poi. Mentre Rovazzi parla di sé e della sua esperienza sanremese al fianco della cantante Orietta Berti: «siamo stati due settimane su una nave». Holland sembra non capire bene, gli chiede dove è stato con la nave. «In un solo posto, siamo stati fermi in un posto perché dovevo fare una trasmissione televisiva», gli spiega Rovazzi continuando a pigiare sul tasto della stanchezza: «Orietta è una persona molto carina ma sono molto stanco e ho mal di terra». Poche battute sufficienti per infiammare i social con #OriettaBerti che diventa subito trend su Twitter.

«Ma ci credete che ora Tom Holland sa di Orietta Berti????». ... «Ma in che metaverso siamo??». C'è chi posta le foto dei vestiti di Orietta Berti per i suoi collegamenti con Sanremo e si dice sicuro che la cantante verrà scritturata per interpretare il personaggio del cattivo nel prossimo Spider-Man. E chi difende la cantante nazionale «Lei sarebbe capace anche di fare Superman, ma sfido lui a cantare Quando la barca va». E ancora, «Rovazzi che parla a Tom Holland di Orietta Berti e Sanremo, viviamo veramente in una simulazione», twitta Eli, e la sua è una affermazione ripetuta da decine di altri utenti. Un universo in cui «Spiderman sente parlare di Orietta Berti - scrive Silvia W - va oltre ogni immaginazione della Marvel». Tra i tanti c'è anche chi immagina che il prossimo passo sarà al Sanremo 2023, quando Tom Holland si collegherà al Festival proprio per parlare con Orietta Berti. E allora si chiede, «quanti punti saranno al Fanta?».