Rovazzi, J-Ax e quell'avvicinamento dopo la rottura con Fedez

Molto si è parlato in questi ultimi tempi della fine del sodalizio musicale trae la brusca interruzione (sembra con litigio) dei rapporti con la sua “creatura”. I motivi dell’allontanamento sono ancora misteriosi anche se per il primo si parla di fastidio di Fedez per il suo ingresso nel mondo della marjuana legale, mentre con Rovazzi i problemi sembrano essere più delicati e bisognosi del patrocinio dell’avvocato.LEGGI ANCHETra Fabio e J-Ax però, all’ombra dell’addio, sembra essre nata un’amicizia che si potrebbe trasformare in musica: «Fabio Rovazzi, 24 e J-Ax, 45, nell’ultimo periodo si sono allontanati dal comune amico e collega Fedez – fa sapere Alberto Dandolo per “Oggi” - Dicono che sia dipeso dalle ingerenze di Tatiana, mamma manager di quest’ultimo».«A Milano si dice che i due orfani del fidanzato di Chiara Ferragni, si siano sentiti in questi giorni e che ben presto potrebbero iniziare a collaborare. Sarà vero? Ah, saperlo...».