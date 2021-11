Rossano Rubicondi, il dolore e la rabbia del papà a Storie Italiane: «Non voglio rimproveri da nessuno»

Rossano Rubicondi è morto da solo e in pochi sapevano del tumore. A Storie Italiane il padre Claudio conferma di essere venuto a conoscenza di tutto quello che era accaduto attraverso la telefonata di un giornalista. I rapporti tra l'ex marito di Ivana Trump e la famiglia non erano dei migliori da anni e l'uomo spiega il perché esprimendo dolore e rabbia.

«Siamo solo disperati - spiega il papà con gli occhi lucidi - lui con me parlava, anche se raramente, ma non mi aveva detto niente del tumore perché era sempre positivo. Rossano lo chiamavo 'Boccio' che è il diminutivo di bocciolo. Non era in conflitto con me, ma con il fratello perché cercava di redarguirlo e gli diceva di non fare certe cose. Riccardo era più serio e posato, Rossano frequentava chiunque, non si domandava se erano donne, uomini e gay». Eleonora Daniele gli ricorda che queste parole potrebbero offendere qualcuno che si batte per difendere l'amore in tutte le forme.

«Non è il momento di prendere rimproveri da nessuno», replica il papà anche se il dolore è troppo forte e riesce a stento a parlare. Anche Ivana Trump fa fatica a comunicare. «Mi ha chiamato ieri e piangeva. Già la capivo poco perché non conosco l'inglese. L'avevo conosciuta a Roma, il nostro rapporto era ottimo. Una grande donna, lei era anche un po' mamma per lui», continua Claudio Rubicondi. La famiglia sta cercando di far tornare la salma in Italia, ma Ivana ha inviato a Roberto Alessi uno strano messaggio: «Mi ha scritto in maniera molto dura dicendo di rimanere fuori dalla questione del corpo».

Gli ospiti in studio conoscevano bene Rossano. «Sapeva da un anno di essere malato, stava seguendo le cure sperimentali perché aveva rifiutato quelle classiche. - aggiunge Alessandro Cecchi Paone - Ha firmato per uscire dall'ospedale ed è morto da solo».