Il padre di Rossano Rubicondi rivela: «Non lo sento da 3 anni,»

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, ospite in studio di Eleonora Daniele, parla, il padre di. L'ex concorrente de L'Isola dei famosi è diventato noto dopo il reality a cui a partecipato in veste di compagno di Ivana Trump, l'ex moglie dell'attuale presidente degli Usa. Questa sera Rossano e Ivana sono ospiti a "Ballando con le stelle" e in questa occasione il papà di Rubicondi ha voluto raccontare una triste vicenda familiare.LEGGI ANCHE: Ivana Trump, notte glamour con l'ex Rossano Rubicondi in attesa di "Ballando"​ Rossano non si parla con la famiglia da 3 anni, e il padre confessa: «Noi stiamo li dove ci ha detto di stare, è stato lui ad allontanarci. Alla fine ho smesso di cercarlo, di cercare un rapporto con lui, non posso continuare a mortificarmi e a rincorrerlo». Il papà, tra le righe, rimprovera a Rossano la troppa leggerezza, dicendo che continua a fare errori. Claudio parla anche della moglie: «L'ultima volta che Rossano è venuto qui ha detto che la sua nuova famiglia era Ivana e questo ha ferito profondamente mia moglie che è distrutta da questa situazione».Il padre ammette poi le sue colpe: «Io l'ho sempre viziato, gli ho concesso molte cose, io non l'ho mai punito, anzi alcuni atteggiamenti mi divertivano, ma forse questo è stato il mio errore che ha portato Rossano ad avere questo atteggiamento oggi». Ma le parole di Claudio sono anche molto forti e afferma: «Oggi Rossano non mi manca più, l'ultima volta che l'ho sentito gli ho fatto gli auguri, ma lui mi ha solo ringraziato senza chiedere come stavamo. Gli faccio gli auguri per la sua vita e la sua carriera». Claudio precisa: «Ho conosciuto tutte le donne di Rossano, lui ha bisogno di avere una donna accanto ma poi allontana la sua famiglia e non capisco il perché». Poi confessa che Rossano ha accusato la famiglia di essersi intromessa nella sua storia d'amore con Ivana perché tutti desideravano avere visibilità.