Rossano Rubicondi, l'audio prima della morte: «Ho fatto 27 operazioni, sono stanco»

A Pomeriggio 5, il talk condotto da Barbara D’Urso, sono state mandate in onda alcune parole di Rossano Rubicondi, l'ex modello romano morto a 49 anni per un melanoma. L'audio, inviato nove giorni prima della sua scomparsa a un amico, rivela lo sconforto di Rossano, la sua disperazione, il suo dramma e la fatica di lottare contro un male così ostinato e terribile: «Non voglio più combattere. Io tutti i giorni vado avanti, avanti e avanti. Adesso ho fatto 27 operazioni, i punti stanno passando, devo fare un’altra operazione chirurgica, poi un’altra chemio, poi mi prendo una settimana per me e sarà così fino a Natale...».

Rossano Rubicondi, l'audio a Pomeriggio 5

Le condizioni di Rossano poi sono purtroppo precipitate. Stando ad altre rivelazioni, riportate ancora una volta nella trasmissione di Canale5, l'ex marito di Ivana Trump all’inizio avrebbe sottuvalutato la malattia, pensando solo a una piccola macchia sulla pelle. Un amico intimo di Rubicondi ha riferito le ultime parole che i due si sono scambiati: «Ho saputo all’inizio di questa estate che stava male, l’ho contattato e gli ho detto: “vieni in Italia, ti aiuto, combattiamo insieme con questa bestia”. Lui mi ha risposto con un messaggio su Whatsapp: «Ti voglio bene, so che anche tu mi vuoi bene, ma sono stanco di combattere».