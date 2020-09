Domenica In, l'appello di Romina Power per il toro Casimiro: «Salvato dal macello, qualcuno lo adotti»

Ultimo aggiornamento: 16:46

Un nuovoda parte di. Ospite di, l'attrice e cantante, nota per l'impegno animalista e ambientalista, ha approfittato dell'invito nello studio diper chiedere a qualcuno di poter adottare il toro che lei ha contribuito a salvare dalla macellazione quando l'animale non era ancora adulto.si era prodigata ad aiutare un'associazione che aveva salvato Casimiro dal macello ma il toro, diventato un adulto dal peso di 700 chilogrammi, ora non può più stare nell'azienda che lo ha ospitato finora. «Non riusciamo a trovare un posto, se qualcuno ha un'azienda agricola o dello spazio per ospitarlo si faccia avanti» - l'appello di, rinnovato adopo averlo fatto sui social - «Abbiamo raccolto alcune adesioni, il problema è che non vorremmo castrarlo ma così nessuno lo vuole»., a quel punto, scherza così: «Ti sei, quando parli di lui ti si illuminano gli occhi come quando tempo fa stavi con».In studio conc'è anche l'amica, che fa un altro appello ambientalista: «Lestanno morendo, sono fondamentali per tutto l'ecosistema e quindi anche per la vita dell'uomo. Non uccidetele e non distruggete le arnie vuote se le avete sul balcone o nel giardino di casa».