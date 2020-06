Romina Power, morta la sorella Taryn in Wisconsin: «Ha perso la lotta contro la leucemia»

Un giorno di grande dolore per Romina Power. La sorella Taryn è morta dopo un anno e mezzo di battaglia contro la Leucemia. Ad annunciarlo è la stessa Romina dal suo profilo Instagram. «Mia sorella Taryn - scrive la Power allegando un video in cui canta in auto insieme alla amata sorella - ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata da i suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno e mezzo contro la Leucemia. Lascera’ un vuoto immenso poiche’ era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosita’ e amore per gli animali , la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita!».

Taryn Power, chi era la sorella di Romina morta di leucemia: ebbe un flirt con Lucio Battisti



Taryn Power, sorella minore della cantante, aveva 66 anni. Attrice, era una figura importante nella vita di Romina, con la quale aveva condiviso le gioie e i dolori senza voler apparire a tutti i costi.



