Romina Power, gaffe al Capodanno Rai: quella battuta che scatena la bufera social

Romina Power scatena la bufera dopo la performance al Capodanno Rai. La cantante, che si è esibilta in coppia con Al Bano, si è presentata con una mise a dir poco estiva mentre tutti, a cominciare dal conduttore Amadeus, erano copertissimi per il freddo di Potenza, sede dello spettacolo quest'anno. E ha fatto una gaffe che il web non le ha perdonato: ha commentato la temperatura dicendo che per il prossimo anno si potrebbe pensare di cambiare location, magari spostandosi alle Maldive. Ma la battuta non è stata gradita dai potentini e dal web in generale, che ha ironizzato sottolineando che in previsione del freddo avrebbe potuto presentarsi un tantino più coperta.



