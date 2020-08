Covid, stop a Romics: annullata edizione di ottobre della Festa del fumetto. Rimandato tutto al 2021

Salta la fiera dei fumetti di Roma. Anche l'edizione autunnale di Romics è stataper l'emergenza coronavirus. Un evento che solitamente calamita migliaia e migliaia di fan irriducibili del settore. L'appuntamento era stato programmato alladal 1 al 4 ottobre, ma le condizioni sanitarie non sono favorevoli. Gli organizzatori della rassegna internazionale sul fumetto, l'animazione, i videogiochi, il cinema e l'intrattenimento, Fiera di Roma e Isi.Urb, hanno spiegato in una nota le ragioni della decisione.«Romics è una miscela di emozioni che prende vita grazie alle migliaia di persone che nei quattro giorni animano il festival», sottolineano. «In queste settimane abbiamo riflettuto a lungo e valutato attentamente la possibilità di svolgere la consueta edizione autunnale attuando tutte le misure di sicurezza, prevenzione e contenimento dettate dall'emergenza collegata alla diffusione del Covid-19 . Tuttavia, la situazione che si è determinata non ci consente allo stato attuale di assicurare l'evento che noi tutti conosciamo, pertanto siamo costretti ad annullare la tradizionale edizione autunnale».