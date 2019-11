Roman Polanski: «La verità ormai non conta nulla»

di Gloria Satta

Roman Polanski, jeans e capelli allegramente spettinati, sorseggia acqua minerale nel suo studio parigino situato in un elegante e super-sorvegliato condominio a due passi da Champs Elysées. Al piano di sotto c'è l'appartamento in cui il regista, 86 anni, vive con la moglie Emmanuelle Seigner e i loro due figli Morgane e Elvis. «Il mio vero successo non riguarda il cinema: è aver creato una famiglia felice», rivela. L'autore premio Oscar di capolavori come Rosemary's Baby, Chinatown, Il...