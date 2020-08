Rolling Stones, arriva il primo flagship ufficiale al mondo: inaugurazione il 9 settembre

Un'enorme lingua rossa che sfila al 9 di Carnaby Street nella capitale britannica, facciate ridipinte nei colori del gruppo rock (il rosso e il nero), un pavimento di cristallo sotto al quale si possono leggere i testi delle loro canzoni. È quanto accade a Londra, dove i passanti possono già sbirciare quello che dal 9 settembre sarà il flagship ufficiale dei Rolling Stones, il primo al mondo dedicato al loro universo musicale.



Il famoso gruppo rock ha annunciato sui propri social l'apertura del negozio e sul sito ufficiale del negozio, RS No.9, è stato avviato un luminoso conto alla rovescia. Lo store proporrà articoli di alta gamma provenienti da collaborazioni esclusive con grandi marchi, chicche e capi di abbigliamento che portano l'immagine del gruppo, e non mancheranno gli ultimi cd degli Stones.



Tra testi di 'Satisfaction' su un pavimento di vetro e gli album leggendari dei rocker britannici che illuminano i camerini, i musicisti promettono una vera «esperienza immersiva per i fan di tutte le età». La scelta del luogo non è casuale, come hanno spiegato gli stessi Rolling Stones: « Soho ha sempre incapsulato il rock 'n' roll, quindi Carnaby Street era il posto perfetto per il nostro negozio » .

