Dopo i Pearl Jam anche Roger Waters lancia un messaggio pro-migranti dal palco. Prima del gran finale del concerto a Lucca, per il Summer festival, con Comfortably numb, ha indossato la kefiah e si é rivolto al pubblico, parlando della «difficile situazione» del popolo palestinese e dei migranti. «Sono persone come noi , con i nostri stessi diritti - ha detto - e meritano il nostro rispetto, la nostra considerazione». Quindi l'ex Pink Floyd ha di nuovo messo in guardia contro il pericolo del «neofascismo, che sta crescendo», ed ha attaccato Trump.

