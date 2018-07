Roger Waters al Circo Massimo: tutto quello che c'è da sapere su biglietti e trasporti /Mappa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani la Capitale si prepara ad accogliere Roger Waters al Circo Massimo, per un concerto (nell'ambito del festival "Rock in Roma) che si preannuncia storico. Ecco tutte le informazioni di servizio.Aperura porte: ore 14Inizio concerto: ore 21:30Il giorno del concerto le casse situate in Via Della Greca, osserveranno i seguenti orari:Cassa vendita e ritiro acquisti online TicketOne: 11.00 - 21.30Ritiro accrediti stampa, foto ed inviti: 17.00 - 21:30INGRESSI:Sarà possibile accedere alla venue dai seguenti ingressi (di seguito la mappa):DIVERSAMENTE ABILILe persone diversamente abili in possesso del biglietto dedicato potranno accedere all'area riservata posizionata in via del Circo Massimo (all'altezza del Piazzale Ugo La Malfa). Il biglietto dedicato permette l'ingresso sia alla persona diversamente abile che ad un accompagnatore.DIVERSAMENTE ABILI - PARCHEGGIOL'accesso al parcheggio diversamente abili avviene da via delle Terme Deciane; l'accesso è riservato a coloro che sono già in possesso del biglietto dedicato.CHIUSURA STRADE- dalle 00.30 del 12 luglio e fino a cessate esigenze del 15 luglio divieto di transito in VIA DEI CERCHI nel tratto compreso tra Piazza di Porta Capena e Via di S. Teodoro;-dalle 00.30 del 13 luglio e fino a cessate esigenze del 15 luglio divieto di transito in VIA DELL'ARA MASSIMA DI ERCOLE nel tratto e verso compresi tra Via del Circo Massimo e Via dei Cerchi;-dalle 00.30 del 14 luglio e fino a cessate esigenze del 15 luglio divieto di transito:-VIA DELLA GRECA-VIA DELL'ARA MASSIMA DI ERCOLE-VIA DEL CIRCO MASSIMO, eccetto il tratto nel senso e verso compreso tra Via della Fonte di Fauno e Viale Aventino- PIAZZALE UGO LA MALFA- CLIVO DEI PUBLICII tratto compreso tra Via della Greca e Via di Valle Murcia.Si invitano tutti coloro che parteciperanno al concerto a lasciare la macchina in prossimità dei parcheggi di scambio e raggiungere Circo Massimo con i mezzi pubblici.I parcheggi di scambio di Atac offrono la possibilità di lasciare l'automobile a tariffe agevolate per la sosta di lunga durata e proseguire verso le aree centrali della città scambiando con il trasporto pubblico cittadino.Tutti i parcheggi di scambio, infatti, sono situati presso le stazioni delle linee A, B e C della Metropolitana, le fermate delle ferrovie metropolitane o presso capolinea di bus urbani ed extraurbani. I parcheggi di scambio possono essere automatizzati o non automatizzati. Diverse le modalità di pagamento e di esenzione a seconda del tipo di parcheggio.I parcheggi consigliati in prossimità della linea B della metropolitana sono: Laurentina (ingresso da Via Francesco De Suppè), Magliana (ingresso da Via di Val Fiorita), Parcheggio Ostiense Adiacente EUR Magliana (ingresso da Via Ostiense), Partigiani (ingresso da Piazzale Partigiani), Trieste (ingresso da Via Chiana, 105), Nomentana (ingresso da Via Val d'Aosta), Jonio (ingresso da Via Gran Paradiso).I parcheggi consigliati in prossimità della linea B1 della metropolitana sono: Tiburtina (ingresso da Via Pietro l'Eremita), S. Maria Del Soccorso (ingresso da Via di Pietralata), Ponte Mammolo 1 (ingresso da Via delle Messi d'Oro), Ponte Mammolo 2 (ingresso dalla rampa di collegamento Via Tiburtina - Viale Palmiro Togliatti), Palmiro Togliatti (ingresso da Viale Palmiro Togliatti - Ponte Mammola), Rebibbia 1 (ingresso da Via Casal de'Pazzi), Rebibbia 2 (ingresso da Via Tiburtina, di fronte alla stazione della metropolitana).I parcheggi consigliati in prossimità della linea A della metropolitana sono: Battistini (ingresso da Via Lucio Il), Cipro (ingresso da Via Angelo Emo), Arco di Travertino (ingresso da Via dell'Arco di Travertino), Cinecittà (ingresso da Via Tuscolana, in corrispondenza della stazione della metropolitana), Anagnina (ingresso da Via Tuscolana), Anagnina A e C (ingresso da Via Vincenzo Giudice), Anagnina B (ingresso da via Otello Stefanini).METROPOLITANA:La fermata della metropolitana più vicina è Circo Massimo (linea B).Fermate Consigliate:Metro B Colosseo (1,1 km) / Metro B Piramide (1km)Orari della Metropolitana:Linea A(Anagnina-Battistini), linea B (Laurentina-Rebibbia), linea B1 (Laurentina-Jonio), Linea C (Pantano - San Giovanni)• prima partenza da tutti i capolinea: 5:30• ultima partenza da tutti i capolinea, dalla domenica al giovedì: 23:30• ultima partenza da tutti i capolinea, venerdì e sabato: 1:30Dalle 1.30 alle 5.30 di domenica 15 luglio sarà possibile usufruire delle linee sostitutive della metropolitana: linea notturna N2 sostitutiva della linea B e linea notturna N1 sostitutiva della linea A.La fermata Circo Massimo - il giorno del concerto - chiuderà alle h 23:00TRAM/AUTOBUS:I tram e gli autobus seguono i seguenti orari: dalle 5.30 del mattino alle 00.00.Per arrivare al Circo Massimo con i mezzi pubblici, i capolinea più vicini per gli autobus urbani sono Termini, Piazza Venezia e Piazzale Ostiense. Da Termini sarà possibile prendere la metropolitana linea B fino alla fermata Colosseo o Piramide, mentre da Piazza Venezia e da Piazzale Ostiense si può raggiungere il Circo Massimo anche a piedi percorrendo circa 1km. Il capolinea degli autobus extraurbani è la Stazione Tiburtina, da cui si può prendere la metropolitana linea B fino alla fermata Colosseo o Piramide.Autobus:Stazione Termini: le linee che fanno capolinea a Stazione Termini sono C2, C3, H, M, 16, 38, 40, 64, 75, 82, 85, 90, 92,105,170,175,217,310,360,649,714,910; le linee notturne sono (dalle 00.00) N5, N7, N8, N9, N13, N15Piazza Venezia (Via del Corso): le linee che fanno capolinea in Piazza Venezia sono 8, 44, 46, 60,190,780,781, 810,916; le linee che fanno solo la fermata a Piazza Venezia sono C3, 40, 53, 80, 85, 63, 70, 81, 83, 87, 160, 170, 175,186,271,628,716,810; le linee notturne (dalle 00.00) sono N3, N4, N6, N12, N12P, N18, N19, N20, N25Piazzale Ostiense, Piazzale dei Partigiani, Cave Ardeatine (in prossimità della fermata metro Piramide): le linee che partono da Piazzale dei Partigiani sono 30, 83, 130F, 280 e 719 mentre da Piazzale Ostiense Cave Ardeatine (fuori dalla metro Piramide) sono 3B, 30, 83, 130F, 280, 719, 769; le linee notturne (dalle 00.00) sono N9, N1O, N11Tram:Linea 5 (Stazione Termini-Piazza dei Gerani): scendere a Termini e prendere metro B fino alle fermate Colosseo (1,1 km da Circo Massimo) o Piramide (1km da Circo Massimo)Linea 8 (Piazza Venezia-Via del Casaletto) : scendere in Piazza Venezia, da cui si può raggiungere il Circo Massimo a piedi (circa 1km)Linea 14 (Stazione Termini - V.le Palmiro Togliatti): scendere a Termini e prendere metro B fino alle fermate Colosseo (1,1 km da Circo Massimo) o Piramide (1km da Circo Massimo)Linea 19 (Piazza Risorgimento-Piazza dei Gerani): scendere a Porta Maggiore, raggiungere a piedi la Stazione Termini e prendere la metro B fino alle fermate Colosseo (1,1km da Circo Massimo) o Piramide (lkm da Circo Massimo); in alternativa scendere alla fermata Policlinico e prendere la metro B fino alle fermate Colosseo (1,1km da Circo Massimo) o Piramide (1km da Circo Massimo)TRENOSTAZIONE TERMINIPrendere la linea metropolitana B fino alle fermate Colosseo (1,1km da Circo Massimo) o Piramide (1 km da Circo Massimo)STAZIONE TIBURTINAPrendere la linea metropolitana B fino alle fermate Colosseo (1,1 km da Circo Massimo) o Piramide (1 km da Circo Massimo)STAZIONE OSTIENSESi può raggiungere il Circo Massimo a piedi (1km circa)Carabinieri 112Polizia 113VVF 115Soccorso Sanitario 118Informazioni su tutti gli uffici e i servizi di Roma Capitale 060606Contact center di informazione turistica e culturale di Roma Capitale 060608The-Base Uffici 06.54220870Atac (Azienda per la mobilità) 0657003Taxi 063570 | 060609