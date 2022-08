Roger E. Mosley, il "Tc" di Magnum Pi morto in un incidente: aveva 83 anni

Roger E. Mosley, meglio conosciuto per il suo ruolo di 'TC' nella serie poliziesca d'azione 'Magnum Pì è morto ieri a 83 anni al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles a causa delle ferite riportate in un incidente d'auto a Lynwood, in California, come ha confermato a 'Usa Today' la figlia Ch-a Mosley.

In tanti hanno voluto ricordarlo attraverso i social media. «Gran parte del mio divertimento con 'Magnum PÌ viene da Roger E. Mosley, l'eroe comico sconosciuto di molte scene di quello show», ha scritto l'editore Philip Michaels su Twitter. «Giornata triste. Il mio amico Roger E. Mosley, 83 anni, che ha interpretato 'TC' in Magnum PI, è passato - dice la scrittrice e regista Tina Andrews su Twitter postando due foto dell'attore, quando era 'TC' in 'Magnum Pì e una recente - era circondato dalla sua famiglia dopo aver subito un incidente d'auto questo fine settimana. Era un uomo dolce e un bravo attore che ha dato grandi feste. Riposa in pace Roger, eri amato e ci mancherai».

one of my early heroes just died.

Roger E. Mosley

Guten Flug, T.C.❤️ pic.twitter.com/7iWClQrNyl — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) August 8, 2022

Il post della figlia

La figlia di Mosley, Ch-a su facebook ha voluto rendere un tributo a suo padre: «Era circondato dalla famiglia mentre lasciava questo mondo. Non potremmo mai piangere un uomo così straordinario. Odierebbe qualsiasi pianto fatto in suo nome. È tempo di celebrare l'eredità che ha lasciato per tutti noi. Ti amo papà, anche tu mi hai amato. Il mio cuore è pesante ma lo sono forte. Mi prenderò cura della mamma, il tuo amore da quasi 60 anni. Mi hai cresciuto bene e lei è in buone mani. Stai tranquillo». Mosley lascia la moglie Antonietta 'Tonì e tre figli.