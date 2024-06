Rocio Munoz Morales a Verissimo: l'amore per Raoul Bova, le figlie, la carriera

Rocio Munoz Morales sarà ospite oggi, 8 giugno, a Verissimo, dove racconterà dei 10 anni d'amore per Raoul Bova ma anche la dolorosa perdita del padre.

La morte del padre

«Papà stava benissimo, si è ammalato a febbraio del 2023.

Chi è

Siamo stati al suo fianco nei quattro mesi della malattia e credevamo ce la facesse – ha raccontato l’attrice durante l’intervista – Andavo in ospedale alle 6 del mattino e mi buttavo sul letto con lui. Quando ci hanno detto che era il momento di salutarlo, l’ho abbracciato e ho respirato con lui i suoi ultimi 40 minuti di vita. Non avrei mai pensato di averne il coraggio. Non mi rassegno al fatto che se ne sia andato, per me papà è con me». Queste parole hanno colpito al cuore Silvia Toffanin, crollata in lacrime durante lo straziante racconto dell’attrice spagnola.

Rocío Muñoz Morales nasce a Madrid il 10 giugno 1988, ma è originaria del sud della Spagna.Sin da bambina inizia a studiare ballo, e dopo aver studiato giornalismo frequenta l'Accademia di recitazione. Rocío Muñoz Morales è un’ex ballerina, modella, attrice e conduttrice televisiva di origini spagnole. Studia danza fin da bambina, e nel 2006 prende parte al tour mondiale del cantante Julio Iglesias. Il debutto in televisione arriva nel 2009, e negli anni seguenti recita in numerose serie tv spagnole in onda su Telecinco. Nel 2012 debutta al cinema con il film Immaturi – Il viaggio, sul cui set conosce l’attuale compagno Raoul Bova, mentre dal 2015 fa parte del cast della serie Rai Un passo dal cielo.

La carriera

La carriera di Rocío Muñoz Morales inizia nel 2006 quando prende parte come ballerina al tour mondiale di Julio Iglesias.Diventa poi popolare grazie alla sua partecipazione come insegnante di danza al programma Mira quién baila, edizione spagnola di Ballando con le stelle. Nel 2009 debutta come attrice nella serie televisiva La Pecera De Eva, su Telecinco. L'anno seguente è la protagonista femminile nell'adattamento spagnolo di Casi Ángeles, serie argentina di grande successo. Il 2011 la vede nella serie Ángel O Demonio. Prima di trasferirsi in Italia è protagonista della commedia Todo Es Posible En El Bajo. Come modella posa per numerose riviste, tra cui: Elle, Vogue, Woman, Telva, Glamour, Vanity Fair, Grazia ed è volto di marchi come Vodafone, McLaren, Mercedes, L'Oréal, Nescafé. Il 2012 è l'anno del debutto nel cinema italiano nella commedia Immaturi - Il viaggio.

Nel 2013 è impegnata nelle riprese del film d'azione tedesco The Glorious Seven. Dal 2015 è nel cast della serie televisiva Un passo dal cielo. È questo anche l'anno in cui affianca Carlo Conti, Arisa ed Emma alla conduzione del Festival di Sanremo e in cui recita in Tango per la libertà. E ancora: nel 2015 esordisce nel cinema americano con il film All Roads Lead To Rome al fianco di Sarah Jessica Parker. Il 2017 la vede esordire a teatro con lo spettacolo Certe notti e recitare nel film Natale da chef.Nel 2018 Rocío è al cinema con Tu mi nascondi qualcosa.

Nel 2019 conduce Feliz 2020, il programma di capodanno trasmesso da TVE1. Il 2020 la vede condurre la maratona Telethon su Rai1.Nell’ottobre 2021 conduce una puntata de Le Iene con Nicola Savino.

Vita privata

Sul set di Immaturi - Il viaggio Rocío Muñoz Morales incontra Raoul Bova. Tra i due scoppia l'amore e insieme hanno due figlie: Luna, nata il 2 dicembre 2015, e Alma, nata il 1° novembre 2018. Rocio Munoz Morales è la "compagna guerriera” di Raoul Bova. Una compagna che si è fatta scegliere come ha raccontato in una lunga intervista al settimanale Oggi. «Raoul si è avvicinato con grande gentilezza, senza essere invadente. Ci è voluto un po’. Non dico per innamorarmi perché tra noi c’è stata subito un’attrazione forte, ma per capire tutti e due se quello poteva essere l’amore della nostra vita».