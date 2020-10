X Factor, Roccuzzo il cameriere canta (contro la famiglia) un pezzo di Elisa. E fa piangere Emma

Roccuzzo fa piangere Emma. Succede a X Factor, dove nell'ultima puntata la canzone interpretata da questo ragazzo timido ha fatto commuovere la giudice del talent di Sky.

Oggi canto una canzone di Elisa per me molto importante

, queste le sue prime parole davanti alla giuria e alle telecamere. Giuseppe ha origini siciliane e da alcuni anni si è trasferito al confine con la Svizzera per cercare fortuna e aiutare la famiglia. Fa il cameriera e la famiglia non vuole che canti.



Visibilmente teso, prima di iniziare a cantare tira un sospiro, ma non è di sollievo, serve per scaricare l’ansia. La voce di Roccuzzo irrompe, catalizza l’attenzione su di sé. Giuseppe va dritto al cuore di Emma Marrone che non trattiene le lacrime. Durante la sua esibizione Mika alza il braccio in segno di vittoria, sorride mentre Roccuzzo continua a cantare, “Conta quel che rimane”: parole forti, intense e interpretate con la massima empatia. La sua presenza (non solo scenica), è totale. Emma si "riprende" e prende la parola:

Mi è venuta la pelle d’oca…tu hai bisogno di cantare e canti da paura, hai una voce surreale

. E ora, è il concorrente a piangere di commozione, la voce di Amami gli si avvicina (rigorosamente a distanza di sicurezza) e lo rassicura. In casi come questi si fatica a restare distanti, l'abbraccio però, seppur non dato, Roccuzzo l'ha sentito eccome, e noi con lui.

