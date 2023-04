Rocco Papaleo, la malattia ereditata dal padre, l'ex moglie scenografa e il figlio: chi è l'attore ospite da Geppi Cucciari stasera in tv

Rocco Papaleo ha 64 anni ed è un amato attore comico e regista italiano. Attivissimo in quasi quarant’anni di carriera nel mondo dello spettacolo, ha all’attivo quasi sessanta film, sette fiction e decine di spettacoli teatrali. Andiamo a scoprire qualcosa di più sull'attore che stasera, giovedì 13 aprile, sarà tra gli ospiti di Geppi Cucciari a "Splendida Cornice" su Rai3.

Biografia

Nato a Lauria, in provincia di Potenza, il 16 agosto 1958,Da giovane studia a Roma prima ingegneria e poi matematica, studi che però si lascia alle spalle per inseguire il suo amore per la recitazione. Una scelta che inizialmente la sua famiglia non approva per nulla, ma che alla fine lo porta verso il successo.

Gli esordi e l'amicizia con Pieraccioni

Fa il suo esordio a teatro nel 1984, con la commedia Lauria Swing Story. Arriva in tv quattro anni dopo, nel 1988, come comico nel varietà Ewiva di Milly Carlucci. A lanciarlo verso la notorietà è la serie televisiva Classe di ferro, in onda dal 1989 al 1991, in cui interpreta il giovane contadino in servizio di leva Rocco Melloni. Il successo della serie porta Rocco Papaleo a farsi un nome nel cinema. Collabora spesso con Leonardo Pieraccioni, recitando in molti suoi film tra cui I laureati, Il paradiso all’improvviso, Ti amo in tutte le lingue del mondo e Una moglie bellissima. Papaleo appare inoltre in Volesse il cielo! di Vincenzo Salemme, Cado dalle nubi e Che bella giornata con Checco Zalone, e Il pranzo della domenica di Carlo Vanzina.

Il quarto film da regista con Giorgia

Nel corso della sua carriera Rocco Papaleo si è messo alla prova anche dietro la macchina da presa. È il regista di film molto apprezzati come Basilicata coast to coast, Una piccola impresa meridionale, Onda su onda e il cortometraggio Normale con la cantante Giorgia, alla sua prima esperienza da attrice. Nel 2023, di nuovo insieme alla cantautrice, arriva il suo quarto film da regista, Scordato, al cinema dal 13 aprile.

L'ex moglie scenografa dei suoi film e il figlio

Rocco Papaleo non gradisce molto l’attenzione dei media per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale. Al momento l’attore non è sposato, ma ha un ottimo rapporto con la sua ex moglie, Sonia Peng. Scenografa cinematografica svizzera molto apprezzata in Italia, ha conosciuto Papaleo proprio sul set di un film. Dal loro amore nasce un figlio, Nicola Papaleo, che oggi ha circa vent’anni. Rocco e Sonia si lasciano solo qualche anno dopo la sua nascita, senza troppi scossoni o drammi.

I due sono in rapporti civilissimi ancora oggi, come racconta lo stesso attore in un’intervista a Vanity Fair: “Il fatto che il matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante. Alla mia ex moglie sarò legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film. Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però”. Non ci sono notizie certe circa la sua attuale situazione sentimentale. In un’intervista del 2014, Papaleo parlava di nuovi amori sia per Sonia che per lui: “Al piano di sotto ci abitano mio figlio e la mia ex moglie. Lei ha un compagno, io da poco una fidanzata, però andiamo tutti molto d’accordo: siamo uno splendido esempio di famiglia allargata”. Pochi indizi sull’identità di questa nuova fiamma sul profilo Instagram dell’attore, che ad oggi conta ben 190mila follower.

La malattia

Rocco Papaleo combatte da sempre contro una malattia che ha ereditato da suo padre: una forte miopia che non gli permette di vedere bene. Per questo motivo, quando era un ragazzino, ha più volte raccontato che tutti i suoi compagni di scuola lo prendevano in giro, facendolo soffrire molto. Tuttavia, da vero artista, Rocco è riuscito a trasformare questo difetto in un pregio, riuscendo ad utilizzare di più la fantasia e l’immaginazione.